Alteração à lei das PPP continua a gerar mal-estar no Governo

O processo de alteração à lei das PPP gerou mal-estar desde o início e a tensão está longe de terminar. Logo no arranque, a iniciativa foi vista, dentro e fora do Ministério das Finanças, como uma forma de diluir o poder de Mário Centeno nas decisões sobre as parcerias público-privadas. E agora ninguém parece querer dar a cara pela medida – uma iniciativa que até já foi criticada pela Comissão Europeia.