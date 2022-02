António Costa deverá ser indigitado já esta semana

O Presidente da República pretende imprimir, dentro dos possíveis, rapidez ao processo até à tomada de posse do novo Governo. Esta quarta-feira terminam as audições dos partidos representados no Parlamento.

