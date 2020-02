Apoiantes e críticos de Rio esperam que do congresso saia um PSD unido

No arranque do 38.º Congresso do PSD, tanto apoiantes como críticos do líder reeleito disseram esperar que da reunião magna social-democrata possa sair um partido mais unido e coeso. Paulo Rangel acredita na unidade e Luís Montenegro promete "lealdade" ao PSD.

Foram parcas as palavras das principais figuras à chegada para o 38.º Congresso do PSD que arranca esta sexta-feira, em Viana do Castelo, e todas no sentido da necessidade que da reunião magna social-democrata saia um partido unido.



O rival e candidato derrotado nas diretas de janeiro, Luís Montenegro, não quis antecipar o conteúdo da intervenção que fará no sábado nem o que pretende do almoço que amanhã terá com os delegados ao congresso que o apoiaram na eleição interna do mês passado.