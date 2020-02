Rio rejeita afunilar PSD à direita e promete autárquicas sem clientelismos

Na abertura do 38.º Congresso em que enunciou a estratégia para os dois próximos anos, Rui Rio garantiu que o PSD tentará "abarcar todo o centro político", sem se afunilar à direita. Para as autárquicas, Rui Rio garante que vai escolher os "melhores candidatos" e promete combate aos clientelismos.

Desenganem-se aqueles que pudessem estar à espera de alguma mudança relevante na estratégia que Rui Rio tem para o mandato de dois anos que agora inicia, pois o presidente social-democrata reeleito em janeiro vai manter o essencial do rumo iniciado em 2018.

Rio vai continuar a afirmar o PSD ao "centro" e a rejeitar acantonar o partido à direita, vai insistir na moralização e reforma da atividade política, a começar pela escolha dos "melhores" para as autárquicas de 2021 e pela rejeição de clientelismos, e a fazer oposição de forma "responsável" e sem lógicas de mero "bota-abaixo".

A garantia de continuidade foi dada logo no início de um discurso de 12 páginas, com o ex-autarca portuense a frisar que os eleitores, nas diretas de janeiro, "quiseram que o PSD prosseguisse no mesmo rumo de atuação política" iniciada no congresso de 2018 que entronizou Rio na presidência do partido.





Já num apelo de coesão interna, prometeu trabalhar para "conquistar a confiança" daqueles que votaram nos adversários Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.