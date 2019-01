Balsemão critica "conteúdo patético" de polémica dentro do PSD 

O fundador e militante do partido não considera oportuno o "timing" do anúncio da candidatura de Luís Montenegro.

O fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão considerou, este sábado, que os últimos acontecimentos no partido tiveram "um conteúdo um pouco melodramático, ou patético" e com um timing que não foi oportuno, avança a Lusa.