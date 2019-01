O líder do PSD reagiu, este sábado, no Porto, ao desafio lançado por Luís Montenegro para convocar eleições diretas no partido. Rio fala em "guerrilha interna" no partido.

"É legítimo condicionar os calendários do partido à sua própria agenda pessoal? A minha resposra é não". Foi assim que Rui Rio respondeu ao desafio lançado, esta sexta-feira, por Luís Montenegro para que avance "já" com eleições diretas. Mas o líder do PSD revelou que convocou um C onselho Nacional extraordinário para ser votada uma moção de confiança à direção do partido. "O C onselho pode retirar a confiança à direção nacinal e assumir a responsabilidade de a demitir", sublinhou.



Rio questionou o "timing" das declarações de Montenegro, realçando que "é difícil imaginar um melhor serviço ao PS e ao governo do que este".



