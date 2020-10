Biden aumenta para 78% as hipóteses de ganhar as presidenciais

O candidato democrata às presidenciais dos Estados Unidos, Joe Biden, tem de momento 78% de probabilidade de ganhar as próximas eleições, avança a Bloomberg, com base nos dados da empresa Good Judgement.

Esta previsão representa uma melhoria em 3 pontos percentuais das hipóteses de Biden ser o próximo presidente da maior economia do mundo, e surge após o primeiro debate entre os dois candidatos.

O debate entre Trump e Biden foi tido como caótico, já que o atual presidente interrompeu constantemente o seu opositor. Já este último dirigiu-lhe insultos como "palhaço", "mentiroso" e "racista".

O aumento das hipóteses de Biden não é diretamente atribuído ao debate, mas este foi o evento político mais relevante entre as duas mais recentes avaliações.

A percentagem de 78% é a mais alta desde 18 de agosto e compara com os 75% apurados a 29 de setembro. Em fevereiro, o candidato democrata contava com uma probabilidade de vitória abaixo dos 40%. O pico da popularidade de Biden, até ao momento, foram os 82% atingidos no final de julho.