Cabo Verde e o exercício da alternância democrática

José Maria Neves toma posse esta terça-feira, dia 9 de novembro, como Presidente da República de Cabo Verde. O antigo primeiro-ministro e militante do PAICV vai coabitar com um governo do MpD que está apostado em diversificar a economia.

