Cafôfo anuncia candidatura à presidência do governo regional da Madeira

Paulo Cafôfo confirmou que será o candidato do PS à presidência do governo regional da Madeira.

O actual presidente da câmara do Funchal confirmou uma expectativa que perdurava já há longos meses: será o candidato do PS à presidência do governo regional da Madeira.





Paulo Cafôfo mostrou convicção nas possibilidades de vitórias nas eleições para a região autónoma que decorrem no próximo ano. Cafôfo virou-se para António Costa e disse que pretende fazer dele o primeiro secretário-geral a vencer umas eleições regionais na Madeira.



"Estamos preparados", garantiu.