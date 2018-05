Carlos César diz que PS se “orgulha” do legado de Sócrates

"O PS orgulha-se do seu contributo ao longo de toda a história democrática para o progresso do nosso país", afirmou Carlos César sobre o ex-primeiro-ministro. Miguel Baltazar

Carlos César já tinha admitido que o caso de José Sócrates, tal como o de Manuel Pinho, é uma "vergonha" para o PS. Em reacção à saída do ex-primeiro-ministro do partido, o presidente dos socialistas fez questão de destacar que o partido se "orgulha" do legado do governante. Mas diz que haverá um "sentimento de revolta" se a acusação se confirmar.

"O PS orgulha-se do seu contributo ao longo de toda a história democrática para o progresso do nosso país e em especial das circunstâncias em que o PS assumiu responsabilidades governativas", afirmou o líder parlamentar do PS na Assembleia da República esta sexta-feira, numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas. Para Carlos César, "José Sócrates deixou uma marca muito positiva em Portugal".

O socialista tentou dissipar a ideia de que existe uma mudança no discurso do PS. "Não há nenhuma mudança na questão fundamental: a separação da justiça e da política", disse Carlos César, admitindo apenas que "se se confirmarem essas suspeitas e acusações, [o PS] sente entristecimento e um sentimento de revolta".



Carlos César começou a sua declaração por dizer que o PS tomou conhecimento da saída de Sócrates, "uma decisão assumida de forma responsável". Esta sexta-feira o ex-primeiro-ministro anunciou que se iria desfiliar do Partido Socialista. Numa carta divulgada pelo Jornal de Notícias, José Sócrates justificou a saída com a "condenação sem julgamento" do PS. "É chegado o momento de pôr fim a este embaraço mútuo", escreveu Sócrates.

Na carta o primeiro-ministro que conquistou a primeira maioria absoluta do PS escreve que "estranhos tempos são estes em que lembrar o princípio estrutural do Direito moderno, a presunção de inocência, se confunde com a defesa seja de quem for". O socialista chega mesmo a acusar a actual direcção do PS de "injustiça", "juntando-se à direita política na tentativa de criminalizar uma governação".



Esta quinta-feira o líder do PS tinha admitido que, "a confirmarem-se", os casos de Sócrates e Pinho serão uma "desonra para a democracia". "Se essas ilegalidades se vierem a confirmar, serão certamente uma desonra para a nossa democracia. Mas se não se vierem a confirmar é a demonstração que o nosso sistema de justiça funciona", afirmou António Costa, citado pela Lusa.

Também o porta-voz do PS, João Galamba, juntou-se às vozes socialistas. "Obviamente que é algo que envergonha qualquer socialista, sobretudo se as matérias de que é acusado se vierem a confirmar", admitiu o deputado, na SIC Notícias.

(Notícia actualizada com mais declarações)