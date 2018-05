O que Sócrates não fez e devia ter feito

José Sócrates teria evitado este desfecho com uma simples atitude, a de pedir a suspensão da sua filiação no PS a partir do momento em que foi constituído arguido.

José Sócrates pediu a desfiliação do PS e anunciou a decisão através de uma carta enviada ao PS publicado esta sexta-feira, 4 de Maio, no Jornal de Notícias. O antigo primeiro-ministro tomou esta iniciativa depois do presidente do PS, Carlos César, e do líder parlamentar do partido, João Galamba, se terem manifestado "envergonhados" com o seu caso.



Carlos César, em declarações à TSF, revelou esse sentimento em função das suspeitas que recaem sobre o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, tendo acrescentado a "vergonha é ainda maior" no que diz respeito ao processo de Sócrates por se tratar de um antigo primeiro-ministro.





Estas críticas, segundo José Sócrates, ultrapassam "os limites do que é aceitável" e fundamentam a opção que agora tomou. "Desde sempre, como seu líder, e agora nos momentos mais difíceis, encontrei nos militantes do PS um apoio e companheirismo que não esquecerei. Mas a injustiça que agora a direcção do PS comete comigo, juntando-se à direita política na tentativa de criminalizar uma governação, ultrapassa os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político", argumenta.





Tudo podia ter corrido de forma diferente caso José Sócrates tivesse separado as águas. Bastaria ao antigo secretário-geral do PS, a partir do momento em que foi constituído arguido, ter solicitado a suspensão da sua filiação do partido. Desta forma, não só protegeria o PS, como também separaria claramente a esfera política da judicial.