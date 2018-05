Catalunha: presidente nomeou novos conselheiros para formar governo regional

O presidente do governo regional da Catalunha, o independentista Quim Torra, assinou hoje um novo decreto de nomeação dos conselheiros (ministros regionais) para formar Governo, substituindo os que estão detidos e os que estão exilados na Bélgica.

Quim Torra nomeou os novos conselheiros após o Governo ratificar a sua recusa em publicar o decreto de nomeação do executivo anteriormente proposto, com base num relatório encomendado aos serviços jurídicos do Estado.

Jordi Turull e Josep Rull estão detidos, enquanto Lluís Puig e Toni Comín estão exilados na Bélgica.