Constitucional espanhol suspende lei que permite investir Puigdemont por videoconferência

Tribunal avisou ainda o presidente do parlamento regional da Catalunha, Roger Torrent, e restantes membros do executivo para a obrigatoriedade de acatar a ordem.

eforma legislativa que permitia a investidura dos membros do governo regional por videoconferência - incluindo o presidente eleito, Carles Puigdemont (na foto) - e o exercício de funções a partir de fora de Espanha.

Segundo o El Mundo, o tribunal avisou ainda o presidente do parlamento regional da Catalunha, Roger Torrent, e restantes membros do executivo da obrigatoriedade de acatar a ordem.



O Tribunal Constitucional de Espanha aceitou, por unanimidade, o recurso do Governo espanhol contra a r

O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, fugiu à justiça espanhola e aguarda na Alemanha a sua extradição para Espanha, onde é acusado de delitos de rebelião e peculato na organização de um referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha em 01 de Outubro de 2017.



Os partidos separatistas catalães voltaram a ganhar a maioria no parlamento regional em 21 de Dezembro último, mas têm tido dificuldade em eleger o presidente da Generalitat.