Catarina Martins critica Governo por alterar metas negociadas com o Bloco

A coordenadora bloquista considera "preocupantes" os sinais dados pelo Executivo socialista no sentido da alteração das metas negociadas com o Bloco e lamenta que Mário Centeno persista em ir além das metas acordadas com Bruxelas.

O sucesso do Governo na frente orçamental tem consistido, entre outros factores, em alcançar números – crescimento do PIB, défice ou dívida pública – melhores do que as metas fixadas pelo ministro das Finanças, Mário Centeno. Porém, Catarina Martins espera que o Executivo socialista reveja a intenção de ir além de Bruxelas e se mostre aberto à "negociação", nomeadamente para melhorar os serviços públicos.





No final de uma reunião com economistas que decorreu esta segunda-feira, 9 de Abril, em Lisboa, a coordenadora do Bloco de Esquerda lembrou que o partido cumpriu sempre os "compromissos que negociou com o Governo" e acusa o Governo de fazer o contrário. Após o encontro em que o Bloco debateu as prioridades económicas a constar no Programa de Estabilidade, que terá de ser enviado para Bruxelas até ao final deste mês, Catarina Martins defendeu que "a recuperação económica [deve] ser também recuperação de serviços públicos".







"É já pública a intenção do Governo de rever em baixa a meta do défice em 2018, ou seja, é pública a intenção do Governo de alterar a meta que foi votada com o Orçamento do Estado e, para o Bloco, esse seria um sinal preocupante uma vez que o compromisso político do Orçamento do Estado apontava para a necessidade de se aproveitar o crescimento económico para recuperar os serviços públicos", disse a líder bloquista citada pela Lusa.