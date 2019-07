Assunção Cristas, líder do CDS-PP, aproveitou o debate do Estado da Nação para anunciar uma medida que constará do seu programa eleitoral. Quer Portugal igual à Irlanda no IRC, dentro de seis anos.

"Já hoje quero dizer-vos aqui em primeira mão que se há quem olhe com desconfiança para países como a Irlanda, com uma taxa de IRC de 12,5%, no CDS queremos ter a mesma taxa de 12,5% da Irlanda dentro dos próximos seis anos", disse Assunção Cristas. "E queremos ver o país a crescer 4 e 5% ao ano como a Irlanda e a reter e a atrair talentos, desenvolver áreas novas da economia, a querer liderar no mundo digital".



No seu discurso, a deputada deixou o Estado da Nação de lado, para passar em revista a atuação do CDS durante a legislatura. "Fomos firmes na oposição, em muitos casos com o encargo quase exclusivo dessa oposição," defendeu, lembrando alguns dos temas em que o CDS apresentou propostas, como a natalidade, o envelhecimento ativo ou a proteção dos idosos.

O CDS quer Portugal igual à Irlanda em matéria de IRC. No debate do Estado da Nação, esta quarta-feira, 10 de julho, Assunção Cristas anunciou uma medida do pacote fiscal que vai incluir no seu programa eleitoral: quer baixar o IRC para 12,5%, em seis anos.A líder dos centristas aproveitou o debate do Estado da Nação para fazer um balanço da atuação do próprio CDS. E até apresentou uma medida para levar ao programa eleitoral.