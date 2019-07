PSD: "Um povo contribuinte esmagado, serviços públicos arrasados"

Defendeu que o Governo prometeu paz social, mas que "as greves e conflitos não param de aumentar". Frisou que Costa "prometeu acabar com a emigração", mas garantiu que "nesta legislatura já mais de 300 mil portugueses saíram do país". Notou que o Executivo "prometeu crescimento", mas que "Portugal cresce menos do que todos os países com quem se compara", lembrando a redução do PIB per capita.Acusou ainda o Governo de ter levado "a carga fiscal para o máximo" e de ter feito "cortes nos serviços públicos", que ficou "mínimo.""Foi o vosso caminho errado, a falta de reformas, que conseguiram o regresso do maldito défice externo, a queda da produtividade e a queda da poupança. O vosso programa foi desfazer. Desfazer reformas," assegurou Leitão Amaro.

Na resposta, António Costa optou por responder com números. "Vamos a factos", disse o primeiro-ministro. "Pela primeira vez Portugal está a crescer acima da media da União Europeia", contrapôs. E passou para o mercado de trabalho, lembrando a descida abrupta da taxa de desemprego, com a "criação de 350 mil novos postos de trabalho", dos quais "89% sem termo". "Temos a desigualdade mais baixa de sempre. Estes eram os objetivos, estas foram as metas conseguidas", argumentou Costa.



Depois, lembrou que o país saiu do Procedimento por défices excessivos e que também se libertou da notação de lixo, por parte das agências de rating.



"Ainda bem que está sentado, porque quem vai ficar à espera que o diabo chegue é você," rematou o primeiro-ministro.