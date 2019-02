CDS vai apresentar moção de censura contra o Governo

José Sena Goulão/Lusa

O CDS vai apresentar uma moção de censura contra o Governo, avança o Expresso. De acordo com a publicação, a Comissão Executiva do partido está reunida neste momento para acertar os detalhes do texto que dará entrada na Assembleia da República.

O anúncio oficial da decisão deverá ser feito ainda na tarde desta sexta-feira, de acordo com o Expresso.



Sob a liderança de Assunção Cristas, esta é a segunda vez que o CDS apresenta uma moção de censura contra o Governo, sendo que a primeira ocorreu em outubro de 2017, na sequência dos incêndios que vitimaram mais de uma centena de pessoas em quatro meses. Contando com votos favoráveis apenas do CDS e do PSD, a moção foi rejeitada.



Desta vez, também não é provável que a moção seja aprovada e faça cair o Governo, a menos que a esquerda decida chumbar o Executivo e precipitar eleições.



A moção de censura do CDS surge numa altura de contestação social, e deverá, de acordo com o Expresso, focar-se principalmente na degradação do Serviço Nacional de Saúde.



(Notícia atualizada às 13:50)