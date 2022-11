CIP quer PRR a chegar à "economia real" e elogia secretário de Estado demitido

Leia Também António Costa demite secretário de Estado da Economia

"O PRR e o Portugal 2030 têm de chegar finalmente à economia real". Esta é a reação da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, à remodelação no Ministério da Economia que se materializou na demissão dos secretários de Estado da Economia e do Turismo, Comércio e Serviços, João Neves e Rita Marques.António Saraiva, num depoimento escrito, deixa também um elogio a João Neves, que será substituído por Pedro Cilínio, até agora quadro do IAPMEI. "Quero deixar uma palavra de agradecimento ao secretário de Estado João Neves — um político empenhado, interessado e sempre disponível para discutir com as empresas o melhor caminho a seguir", afirma o líder dos patrões portugueses na referida nota.António Saraiva diz que a CIP conta "que a nova equipa que agora entra no Ministério da Economia concretize os planos anunciados e dê sequência e mais velocidade ao trabalho que estava a ser feito".As demissões de João Neves e Rita Marques, a pedido do ministro da Economia, António Costa Silva, foram noticiadas em primeira-mão pelo Negócios esta terça-feira. A secretaria de Estado do Turismo, por sua vez, passará a ser ocupada por Nuno Fazenda de Almeida, até agora deputado do PS.No referido depoimento, António Saraiva sublinha que "as empresas e os empresários portugueses têm os olhos postos nas dificuldades que já enfrentamos e que vão aprofundar-se em 2023", sendo "fundamental que Portugal evite a recessão e consiga crescer", o que só é possível de concretizar se as verbas do PRR e do Portugal 2030 chegarem à "economia real".