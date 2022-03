Constança Urbano de Sousa diz ter sido pressionada para não alterar Lei da Nacionalidade

A deputada do PS Constança Urbano de Sousa diz, em entrevista ao Público, ter sofrido pressões ao mais alto nível para não restringir a Lei da Nacionalidade.



A vice-presidente da bancada socialista no Parlamento procurou mexer, em 2020, na "lei do retorno" dos descendentes de judeus sefarditas, alertando para a 'comercialização' da nacionalidade portuguesa ou para o enorme universo de elegíveis, mas diz ter sido demovida, não só pela "enorme onda de contestação" como por "pressões ao mais alto nível".



Essas pressões, segundo Constança Urbano de Sousa, vieram inclusivamente de figuras históricas do PS como Maria de Belém, autora da Lei da Nacionalidade de 2013, Vera Jardim, Manuel Alegre e Alberto Martins que acusa de terem feito tudo para evitar qualquer alteração a esta lei através da qual o multimilionário russo Roman Abramovich obteve a nacionalidade portuguesa.