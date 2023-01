Costa defende ministra da Agricultura e diz que "o governo está coeso"

Maria do Céu Antunes garante que "não tinha conhecimento de qualquer envolvimento" da agora secretária de Estado demissionária em processos judiciais, bem como do arresto das contas arrestadas na sequência da acusação do Ministério Público que visa o marido, ex-autarca de Vinhais. O esclarecimento surgiu depois de o Público ter noticiado que a governante conhecia o processo judicial que envolvia o marido da ex-secretária de Estado.



Já sobre as sucessivas demissões após remodelações governamentais, o chefe do Executivo adiantou que "ninguém gosta de problemas na suas organizações", mas sublinhou que "

O primeiro-ministro rejeita uma eventual saída da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do Governo na sequência da escolha de Carla Alves para o lugar de secretária de Estado e garantiu que "o governo está coeso".Esta sexta-feira, o Ministério da Agricultura veio a público esclarecer queo Governo está coeso". "Até agora nenhuma das remodelações teve a ver com a coesão do governo", adiantou também.

"Houve pessoas que adoeceram, houve problemas políticos e outras razões que bem sabemos, mas o essencial tem sido assegurado que é a estabilidade das políticas", rematou o primeiro-ministro.