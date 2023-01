A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, garantiu esta sexta-feira que não sabia que a engenheira Carla Antunes, que escolheu para suceder a Rui Martinho na secretaria de Estado da Agricultura, tinha as contas arrestadas, na sequência de uma investigação judicial em curso que visa o seu marido."Considerando as recentes notícias, o Ministério da Agricultura e da Alimentação informa que a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais", indica o Ministério, numa nota enviada às redações.O esclarecimento surge depois de o jornal Público ter avançado que a então secretaria de Estado, que apresentou a demissão menos de 24 horas após ter tomado posse, teria informado a ministra sobre o processo onde o marido está acusado de corrupção. O caso levou ao arresto das contas que Carla Antunes partilha com o marido, o antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira.Carla Alves apresentou a demissão de secretária de Estado da Agricultura na quinta-feira, que foi aceite de imediato. Horas antes, António Costa defendia a secretária de Estado no Parlamento , lembrando que Carla Alves não estava "acusada de nada" e que, "se a ética republicana" estivesse em causa, haveria então lugar à demissão.A secretária de Estado demissionária terá, no entanto, sido pressionada a demitir-se, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter referido que Carla Alves era "um peso político negativo". Na nota de demissão, é referido que Carla Alves "entendeuCom a saída de Carla Alves, o terceiro Governo de António Costa soma já 13 demissões, no espaço de pouco mais de nove meses.Esta sexta-feira a Iniciativa Liberal pediu para ouvir com urgência no parlamento Maria do Céu Antunes, sobre a polémica com a secretária de Estado demissionária desta tutela, Carla Alves."As explicações de que nós precisamos, e por isso vamos pedir com urgência que a senhora ministra da Agricultura venha ao parlamento prestá-las, é qual era o grau de conhecimento da senhora ministra da Agricultura", defendeu Rui Rocha, deputado da Iniciativa Liberal em declarações aos jornalistas no parlamento, citado pela Lusa.