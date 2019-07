Costa faz apologia da geringonça no debate do Estado da Nação

Na abertura do debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro aproveitou para lamber as feridas abertas no seio da geringonça e "saudar" os parceiros da esquerda "por terem ousado derrubar um muro anacrónico e assumido a responsabilidade" de formar uma maioria alternativa de Governo.