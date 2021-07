Deputado socialista João Paulo Pedrosa renuncia ao mandato. É substituído dia 12 por Joel Bouça Gomes

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade a renúncia ao mandato do deputado socialista João Paulo Pedrosa, eleito pelo círculo de Leiria, e a sua substituição por Joel Bouça Gomes.De acordo com informação anunciada pela mesa da Assembleia da República antes da votação em plenário, esta substituição tem efeitos a partir de segunda-feira.Na quarta-feira, os deputados da Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados tinha aprovado, também por unanimidade, o parecer relativo ao pedido de renúncia ao mandato do deputado socialista e a sua substituição.Segundo o presidente da comissão, Jorge Lacão, a razão apontada pelo deputado prendeu-se com uma nomeação "como diretor de Segurança Social", apesar de não ter indicado "em que exata função isso vai ocorrer".João Paulo Pedrosa, sociólogo de profissão, foi deputado nas últimas três legislaturas, além da atual.Era vice-presidente Comissão de Trabalho e Segurança Social e suplente do PS nas comissões de Defesa Nacional, de Orçamento e Finanças e na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.Joel Bouça Gomes foi sexto na lista do PS pelo círculo eleitoral de Leiria nas eleições legislativas de 2019.