O embaixador António Martins da Cruz, a antiga secretária de Estado Rosário Águas e o ex-presidente da Câmara da Covilhã Carlos Pinto são três dos vice-presidentes da lista candidata à direção da Aliança, presidida por Santana Lopes.





A lista "A", de Pedro Santana Lopes, é a única apresentada aos órgãos do partido e está a ser votada, desde as 09:00, pelos delegados presentes no congresso nacional da Aliança, em Évora.





O fundador do partido, Pedro Santana Lopes, ocupa o lugar de presidente da Direção Política Nacional, órgão para o qual são propostos sete vice-presidentes e também Pedro Carvalho Cirilo, como diretor executivo.





Os nomes mais "sonantes" para as vice-presidências são os de alguns dos oradores do primeiro dia de trabalhos do congresso, no sábado, como o de António Martins da Cruz, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros do XV Governo Constitucional, chefiado por Durão Barroso, entre 2002 e 2003.





Rosário Águas, que, nos governos PSD, foi secretária de Estado da Habitação (2003-2004), da Segurança Social (2004) e da Administração Pública (2004-2005), ocupa outra das da vice-presidências, assim como o antigo presidente social-democrata da Covilhã Carlos Pinto.



Carlos Poço é outro nome ligado ao PSD, tendo sido deputado pelo antigo partido de Santana Lopes.





Ana Pedrosa Augusto, Bruno Ferreira Costa e João Borges da Cunha são outros vice-presidentes.





A Comissão Política Nacional integra também representantes para as Regiões Plano (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), assim como um representante para a Europa e outro para o Resto do Mundo.





Já para o Senado, a lista de Pedro Santana Lopes integra 30 nomes, sendo o primeiro deles o de João Pedro Varandas, advogado e irmão do atual presidente do Sporting.

A reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, vai permanecer como presidente da Mesa do Congresso, segundo a lista em votação, enquanto José Pereira da Costa fica como presidente da Comissão Jurisdicional e Sónia Carreira da Conceição como presidente do órgão da auditoria.

As listas têm a seguinte composição:

- Direção Política Nacional:

Presidente - Pedro Santana Lopes

Diretor Executivo - Luís Carvalho Cirilo

Vice-presidentes - Ana Pedrosa-Augusto, António Martins da Cruz, Bruno Ferreira Costa, Carlos Pinto, Carlos Poço, João Borges da Cunha e Rosário Águas

Regiões plano

Norte - Paulo Silva, Antonieta Dias

Centro - Pedro Escada, Isabel Ferreira

Lisboa - João Pessoa e Costa, Paulo Bento

Alentejo - Patrícia Seatra, Florival Pinto

Algarve - Cláudia Gonçalves, Luís Melancia

Madeira - João Rodrigues, Joaquim José Sousa

Açores - João Faria Pacheco, Jorge Ferreira dos Santos

Europa - Carlos Medeiros

Resto do mundo - João Navega

- Mesa do Congresso:

Ana Costa Freitas

Ricardo Alves Gomes

Custódia Magalhães

António Capela

Alexandra Vale

- Senado:

João Pedro Varandas

Margarida Netto

Manuel Pinto Coelho

Jorge Nuno Sá

Jorge Esgalhado

Isabel Abreu Lima

Fátima Marinheiro

Vitor Massena Batista

Hugo Correia

Alexandra Torres

Luís Bernardo

José Paulo Fernandes-Fafe

Ricardo Luís

Luís Proença

João Paulo Saramago

Ana Brochado

Luís Morgado

Cristiana Gonçalves

Cristina Miranda

Jorge Santos

Pedro Rosa

Pedro Ruas

Georgina Gonçalves

Ruben Durães

Sandra Jesus

Miguel Major

Mara Duarte

Bruno Nogueira

Nuno Vasconcelos e Sá

António Nascimento

- Comissão Jurisdicional:

Presidente - José Pereira da Costa

Vice-presidentes - João Castilho, Ana Teresa Pulido

Adjuntos - José Paulo Dias, Joana Ferraz, Inês Alvoeiro, Sandro Durães

- Gabinete de Auditoria:

Presidente - Sónia Carreia da Conceição

Vice-presidente - Rui Coragem

Adjuntos - Óscar Pereira, Rui Tiago Saldanha, Pedro Febrero