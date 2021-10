Dois Conselhos de Estado no mesmo dia

Leia Também Os passos seguintes depois de chumbado o Orçamento





A crise política desencadeada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022 veio introduzir alguns ajustes ao calendário previsto pelo Presidente da República. Por isso, o país assistirá no dia 3 de novembro a dois Conselhos de Estado: um terá a presidente do BCE como convidada e o outro permitirá aos conselheiros discutir as opções face ao chumbo do OE.Esta terá sido a solução encontrada pela Presidência da República para evitar o reagendamento do convite feito a Christine Lagarde para participar, como convidada, naquele órgão de consulta do Chefe de Estado.A vinda de Lagarde a Lisboa estava já fechada há várias semanas, pelo que o reagendamento do convite a participar no Conselho de Estado traria dificuldades. Retirar o convite, por causa da crise política, também não era opção. Nem tão pouco envolver a presidente do BCE na discussão dos cenários políticos que estão em cima da mesa.O Presidente da República optou então por convocar um segundo Conselho de Estado para o mesmo dia, em horários sequenciais, de forma a facilitar também a agenda dos próprios conselheiros, sobretudo dos que vêm de fora da capital.Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na quinta-feira, logo após o chumbo do OE, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro. Para este sábado está agendada a audição dos partidos com assento parlamentar, sendo que os parceiros sociais vão ser recebidos esta sexta-feira em Belém, num encontro que tinha sido pedido na semana passada após a ameaça de abandono da Concertação Social.O Presidente já tinha afirmado que se houvesse chumbo do OE iria iniciar "