Marcelo recebe hoje Ferro e Costa. Partidos políticos serão ouvidos no sábado

O Presidente da República vai reunir-se ainda esta noite com o Presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa. O encontro surge depois de o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2022) ter sido chumbado no Parlamento , estando que os partidos sejam chamados a Belém no sábado.

"O Presidente da República, que esta noite reúne com o Presidente da Assembleia da República e com o primeiro-ministro, vai receber no próximo sábado, 30 de outubro, (...) os partidos políticos com representação parlamentar, bem como vai convocar uma reunião especial do Conselho de Estado para o dia 3 de novembro", lê-se numa nota da Presidência.





Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sinalizado que, em caso de não aprovação do OE 2022 na generalidade, iria dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas para resolver a crise política o mais rapidamente possível.A Presidência da República informa ainda que receberá os parceiros sociais na sexta-feira, dia 29 de outubro, tal como estava previsto, depois de os patrões terem anunciado a saída da concertação social