Esquerda converge contra a corrupção, PS pede união contra populismos

A corrupção foi o tema comum aos partidos de esquerda no dia da comemoração da liberdade conquistada em 1974. Ainda que as duas palavras não tenham sido proferidas, José Sócrates foi o nome sempre presente na cerimónia do 25 de abril, cabendo a André Ventura o papel de vilão secundário nas críticas da esquerda. Com o líder do Chega em mente, também o PS apelou à comunhão de esforços para combater a ameaça das forças populistas.O primeiro a falar foi o ainda líder do PAN, André Silva, no último discurso do 25 de abril antes de, em junho, abandonar o Parlamento. Defendeu que o Portugal amordaçado da ditadura "deu lugar a um Portugal capturado, capturado por interesses instalados que enclausuram a democracia na bolha das opções políticas do Bloco Central".Numa intervenção sempre com o bloco central na mira, André Silva sustentou que tais interesses "servem apenas algumas pessoas ou grupos, gerando a desilusão e a revolta social que abrem espaço ao oportunismo que vende o ódio, o medo e a institucionalização da discriminação como remédios para curar esta democracia doente".Apontando o dedo aos fenómenos de "corrupção e falta de transparência", lamentando que apenas 1% das queixas relacionadas com casos de corrupção deem lugar a condenações, e que nos curtos minutos desta intervenção a corrupção já levara "205 mil euros", o líder do PAN voltou a responsabilizar o bloco central pela incapacidade de aprovar efetivas "medidas de combate", dando como exemplo a lei sobre enriquecimento ilícito de titulares de cargos públicos.Reiterando a crítica às "portas giratórias que servem para o bloco central saltitar entre entidades públicas e privadas com interesses conflituantes", atacou a "pura falta de vontade política" que apensas serve de "adubo" ao crescimento de valores antidemocráticos. Findo o discurso, André Silva deixou o plenário.O bloco central e as "portas giratórias" entre interesses públicos e privados foram também abordados em tom crítico, assim como a corrupção, pela deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Dias.A parlamentar fez questão de alertar que a denúncia dessa corrupção não pode ser um "cavalo de Troia" da extrema-direita e, falando de André Ventura sem o nomear diretamente, acusou o líder do Chega de "falta de vergonha" por vir de um escritório de planeamento fiscal e chegar ao Parlamento para "clamar contra a fuga ao fisco".Beatriz Dias declarou que "nunca é demais lembrar as conquistas que Abril tornou possíveis", sobretudo porque, como frisou a deputada, tais conquistas não são irreversíveis. A mostrar isso mesmo está o "ressurgimento de forças populistas e fascistas um pouco por todo o mundo, e também em Portugal".A também candidata bloquista à câmara de Lisboa falou num país onde "persistem níveis inaceitáveis de pobreza" e "desigualdade" para avisar que a crise social e económica causadas pela pandemia irão aumentar a "intensidade da pobreza" sentida em Portugal.José Sócrates esteve também presente neste discurso, com a deputada a dizer que os portugueses não podem aceitar "que a promessa de Abril seja mercadejada".Pelo PCP falou Alma Rivera. A deputada atirou contra a "riqueza distribuída de forma injusta" em Portugal e contra a "acumulação obscena de alguns, muito poucos, que fogem à justiça".E lamentou a "impunidade da corrupção, os crimes económicos e financeiros" que retratou como maiores "inimigos da democracia" num país em que o poder económico se sobrepõe ao poder político. Também aqui o nome de Sócrates entoou mesmo sem ser dito.Alma Rivera retomou ainda o tradicional discurso do partido, puxando por reivindicações como o "aumento do salário mínimo social", garantindo que ao defendê-lo está-se a "lutar por abril", assim como quem "faz greve" está a "cumprir o que abril trouxe e antes era proibido".A deputada ecologista Marina Silva quer acabar com a escuridão da corrupção e "colorir os dias garantindo direito à justiça, dotando-a de mais meios humanos e técnicos, tornando-a acessível a todos, combatendo a corrupção, respondendo aos que justamente clamam pela criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado, sejam pelos que têm intervenção política ou os que estão nos corredores atividades económicas".E recordou Jorge de Sena, "a voz que diz que é preciso superar este sistema caduco que nos envergonhava enquanto povo".Coube ao cientista e deputado do PS, Alexandre Quintanilha, falar em nome dos socialistas. Fê-lo para alertar para a "fragilização das democracias". "O populismo e a demagogia, fortissimamente financiados, ganham força de forma insidiosa", notou, avisando que "os desafios que o futuro nos reserva são imensos, são globais, complexos e interdependentes".Ante tais desafios, que "exigem uma sólida união de esforços e de recursos", o deputado garantiu que "ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos. É essa também a lição da pandemia".