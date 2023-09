Feijóo não conseguiu o apoio para ser investido e cai na derradeira votação

Além dos próprios deputados do PP, o partido de Feijóo contou com o apoio dos 33 deputados do Vox, de extrema-direita, e os deputado únicos dos partidos regionalistas da Coligação Canária (CC) e da União do Povo Navarro (UPN). D





a esquerda parlamentar não veio qualquer apoio aos populares com PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV e BNG a unirem-se para inviabilizar uma governação de Nuñez Feijóo.

O Congresso terá depois dois meses, até ao dia 27 de novembro, para conseguir alcançar uma solução de Governo. Neste período, o Rei deve indicar Pedro Sánchez, candidato do PSOE e atual Presidente do Governo, para a investidura que tem apenas, ainda, o insuficiente apoio oficial do Sumar, apesar de já ter obtido uma maioria para a eleição da mesa do Congresso.

Não havia muita esperança em torno da possibilidade de Alberto Nuñez de Feijóo vir a ser investido nesta sexta-feira, e os deputados do Congresso espanhol não surpreenderam. Tal como na votação há dois dias, Nuñez Feijóo conseguiu o apoio apenas de 172 congressistas. Depois do chumbo da última quarta-feira , o líder do PP tinha na votação desta sexta-feira a última chance de receber a aprovação necessária para formar Governo, mas a oposição manteve a posição de não permitir a viabilização de um Executivo formado pelo partido vencedor das últimas eleições.Por ter falhado a maioria absoluta na votação da última quarta-feira, Feijóo precisava agora apenas de uma maioria simples, isto é, mais votos a favor do que contra. Ainda assim, como previsto, ninguém mudou de opinião no últimos dois dias e Feijóo esgota assim todos os caminhos possíveis para vir a ser Governo.