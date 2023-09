Sem surpresas, Congresso espanhol chumba investidura de Feijóo

Além dos próprios deputados do PP, o partido de Feijóo contou com o apoio dos 33 deputados do Vox, de extrema-direita, e os deputado únicos dos partidos regionalistas da Coligação Canária (CC) e da União do Povo Navarro (UPN).

O Congresso terá depois dois meses, até ao dia 27 de novembro, para conseguir uma solução de Governo. Neste período, o rei deve indicar Sánchez para a investidura que tem apenas (pelo menos ainda) o insuficiente apoio oficial do Sumar, apesar de já ter obtido uma maioria para a eleição da mesa do Parlamento.

À semelhança do que se antevia, o nome de Alberto Nuñez Feijóo, líder do Partido Popular, foi chumbado na votação do Congresso dos Deputados para poder ser investido pelo rei de Espanha. O candidato popular reuniu apenas o apoio de 172 congressistas, um número abaixo do 176 que constituem a maioria absoluta obrigatória para poder tomar posse. Contra votaram 178 deputados e houve zero abstenções.Como se esperava, da esquerda parlamentar não veio qualquer apoio aos populares com PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV e BNG a unirem-se para inviabilizar uma governação de Nuñez Feijóo.A votação foi feita com a chamada dos deputados um a um, por ordem alfabética a partir de uma letra escolhida aleatoriamente, à qual os deputados respondem com "sim", "não" ou "abstenção".Agora, Feijóo será submetido a nova votação a partir das 11:15 da próxima sexta-feira onde, em vez de uma maioria absoluta, uma maioria simples (mais votos a favor do que contra) bastará para que o líder dos populares possa ser investido. Ainda assim, não se espera que esse caminho permita um desfecho diferente para os destinos de Feijóo.