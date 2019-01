Forças especiais de Maduro cercam casa de Guaidó

Reuters

Juan Guaidó, quando se encontrava na Universidade Central da Venezuela com a sua mulher, Fabiana Rosales.

Guaidó apresentava o "Plano do País" quando o informaram do que estava a acontecer.



Provea -



As Forças de Ações Especiais do PIB (Polícia Nacional Bolivariana) foram criadas em 14 de julho de 2017 por Nicolás Maduro com a justificação de "combater o crime e o terrorismo". Programa Venezuelano de Educação e ação dos Dereitos Humanos - descreveu as forças especiais de Maduro como "um esquadrão da morte que semeia terror nas áreas populares", segundo o site ABC Internacional, citado pelo Correio da Manhã

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) January 31, 2019

As forças especiais de Nicolás Maduro estão a cercar a casa de Juan Guaidó, na Venezuela, onde se encontra a filha de dois anos. A notícia foi avançada pelo próprio presidente interino,A ONG dos direitos humanos