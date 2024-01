Francisco Assis é a escolha de Pedro Nuno Santos para liderar Comissão Nacional do PS

Francisco Assis é o nome escolhido por Pedro Nuno Santos para liderar a lista à Comissão Nacional do PS. Lista será eleita no Congresso do partido, que arranca esta sexta-feira, em Lisboa.O presidente do Conselho Económico e Social é apoiante de Pedro Nuno Santos desde o arranque da candidatura do atual secretário-geral socialista e é visto como um exemplo de uma tentativa de aproximação do ex-ministro das Infraestruturas, antes visto como rosto da "ala esquerda" do partido, ao centro e à "ala moderada".No último congresso, António Costa apresentou para liderar a lista à Comissão Nacional, curiosamente, o candidato derrotado nas últimas eleições internas do partido, José Luís Carneiro. Ao lado do ministro da Administração Interna, como número 2, estava Ana Catarina Mendes.A Comissão Nacional é o órgão máximo do partido entre congressos. Conforme foi adiantado por fonte do partido, será apresentada uma lista única que contará com apoiantes não só de Pedro Nuno Santos, como também de José Luís Carneiro e Daniel Adrião. Também na Comissão Política, a distribuição dos lugares será feita da mesma forma, com José Luís Carneiro a contar com 35% dos lugares.

Francisco Assis já foi deputado na Assembleia da República por duas vezes, entre 1995 e 2002 e 2009 e 2013. Esteve também no Parlamento Europeu até 2019. Desde 2020 preside ao Conselho Económico e Social. Em 2011, concorreu à liderança do PS tendo perdido frente a António José Seguro