"Função do Presidente da República é ajudar o Governo a não se pôr a jeito", atira Marcelo

TC declarou inconstitucionais algumas das normas do decreto que regula a morte medicamente assistida, em resposta ao pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República.

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que "a função do chefe de Estado é ajudar o Governo a não se pôr a jeito de a maioria absoluta, que é de nome, deixe de ser uma maioria absoluta de obra também". Marcelo Rebelo de Sousa reagia, a partir do Palácio de Belém, às palavras do primeiro-ministro, António Costa, que durante uma entrevista à RTP , afirmou que o Executivo "pôs-se a jeito e cometeu erros".Uma expressão que, classificou o Presidente da República, "é muito curiosa"."Maioria absoluta é responsabilidade absoluta", vincou o Presidente, revitalizando a mensagem que proferiu aquando a tomada de posse do Governo socialista, em março do ano passado. "Esta é dada não como um fim, mas como um meio. Fica com maioria para poder governar, fazendo o que é preciso fazer. Não é maioria absoluta apenas de nome, é maioria absoluta de obra", reforçou, acrescentando que os portugueses querem "uma legislatura que seja cumprida".Sobre se o PS deve convocar eleições antecipadas caso perca as eleições europeias, em 2024, algo que o líder parlamentar da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, já afirmou que não acontecerá, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que já existiram as duas situações.Durante a entrevista à estação pública, esta segunda-feira, António Costa comentou "os casos e casinhos" que têm marcado a governação socialista nos últimos tempos, admitindo que o Executivo "cometeu erros". Reforçou, contudo, queO Presidente da República vai enviar a Lei das Ordens Profissionais para o Tribunal Constitucional (TC), confirmou o próprio aos jornalistas, acrescentando que tal deverá acontecer nos próximos dias. A intenção é que este seja verificado, "de forma preventiva". "Penso que é bom que haja certeza e segurança dos portugueses", justificou.Em causa está o projeto de lei, aprovado no Parlamento em dezembro de 2022, que altera questões como as condições de acesso a algumas profissões, entre as quais advogados ou médicos.Sobre a decisão do TC sobre o diploma da Eutanásia, novamente chumbado esta segunda-feira, o chefe do Estado reiterou que cabe agora à Assembleia da República (AR) o próximo passo."O Tribunal Constitucional tem feito um esforço para facilitar a tarefa da AR, porque explicita qual o caminho que deve ser seguido. Vamos esperar para ver", disse.