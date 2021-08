Governo recebeu proposta do “Politico” para promover presidência portuguesa

Com 19 páginas e o título "Oportunidades de parceria", a proposta feita pelo influente jornal digital Politico ao Governo português visava a promoção da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que ocupou no primeiro semestre de 2021, através de anúncios e também de conteúdos informativos.

Este dossiê elaborado pela gestora de parcerias estratégicas do "Politico", noticiado pelo Público esta segunda-feira, 2 de agosto, foi enviado através de canais diplomáticos em Bruxelas no final do ano passado. Ao contrário de outros países, como Roménia, Croácia e Eslovénia, o Executivo português decidiu não comprar estes serviços.

"Porque se trataria de uma despesa sem justificação e porque o ministro entende que a cobertura noticiosa dos factos deve fazer-se pelo seu valor próprio, tal como jornalistas independentes o interpretam", justifica ao mesmo jornal o Ministério dos Negócios Estrangeiros.