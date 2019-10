Hugo Soares: "Creio que não será segredo se eu estiver ao lado de Montenegro"

O deputado Hugo Soares escusou-se a confirmar se apoiará a candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, mas admitiu que "não será segredo para ninguém" se o virem ao lado do antigo líder parlamentar.

"Sobre esse tema falaremos oportunamente, mas creio que não será segredo para ninguém se eu estiver ao lado do dr. Luís Montenegro", disse Hugo Soares, que também foi líder parlamentar do PSD, aos jornalistas à entrada para um jantar que decorre em Espinho, no distrito de Aveiro, para assinalar o 10.º aniversário do executivo municipal local.