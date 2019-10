Rio anuncia hoje se vai recandidatar-se à liderança do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, vai quebrar hoje o silêncio sobre o seu futuro político, numa declaração sobre as próximas eleições diretas, às 18:30, num hotel no Porto.

"O Presidente do PSD, Rui Rio, faz hoje, segunda-feira, 21 de outubro de 2019, pelas 18h30, uma declaração sobre as próximas eleições diretas do PSD, a decorrerem em janeiro", informa uma nota de agenda do partido.