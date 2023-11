IL e Chega querem eleições antecipadas. Livre "preparado para tudo". PSD ainda não reagiu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, só vai ouvir os partidos na quarta-feira na sequência da crise política desencadeada pela demissão do primeiro-ministro, mas as primeiras reações dos partidos começam a chegar, com a Iniciativa Liberal e o Chega a defenderem a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições.



"Não há outra solução" sem ser dissolver o parlamento e convocar eleições, defendeu o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, para quem "não havia nenhuma condição" para António Costa continuar em funções. "Hoje não é apenas o fim político de António Costa como primeiro-ministro, é também o fim de uma solução para o país que não funcionava", afirmou.





O Chega pronunciou-se na mesma linha, com André Ventura a saudar a decisão de António Costa, considerando que essa era "a única saída".Defendendo que "os portugueses devem ser chamados novamente às urnas", embora reconhecendo "não ser o melhor momento", André Ventura frisou que dissolver a AR e convocar eleições antecipadas "o mais breve possível" é "a única solução possível neste contexto", porque "qualquer outra será um prolongamento agonizante do governo do PS" e manifestou-se disponível para fazer parte de uma futura solução governativa."Estamos prontos para governar. Da nossa parte tudo faremos para ter governo em funções o mais rapidamente possível", disse.Já o Livre, por via do seu deputado único, Rui Tavares, afirmou estar preparado para todos os cenários, mas escusou-se a falar em eleições antecipadas por entender que este é ainda "o tempo do Presidente de República".O PSD, principal partido da oposição, ainda não se pronunciou publicamente nem sobre a investigação nem sobre a demissão de António Costa.Esta manhã, após as buscas no âmbito da investigação a negócios de lítio e hidrogénio e ainda antes do anúncio da demissão do primeiro-ministro, o PSD convocou uma reunião de urgência para esta tarde - segundo uma nota dos sociais-democratas citada pela SIC Notícias e o Observador - após o termo da qual é esperada uma declaração ao país por parte do seu presidente, Luís Montenegro. De acordo com a SIC Notícias, reunião da comissão permanente do PSD começa às 17h.Já o PS vai reagir, pela voz do seu presidente, Carlos César, numa declaração marcada para as 18h, na sede do partido, de acordo com o Observador.