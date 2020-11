José Manuel Bolieiro indigitado presidente do Governo Regional dos Açores

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi hoje indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República, Pedro Catarino, na sequência das eleições de 25 de outubro.

O anúncio foi feito por Pedro Catarino em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional, que terá, pela primeira vez, oito forças políticas.

O representante da República para os Açores justificou hoje a nomeação do líder do PSD como presidente do Governo Regional com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM ter apoios que lhe conferem maioria na assembleia legislativa.





"Tendo em conta que os deputados dos três partidos que integram a coligação e dos dois partidos que a apoiam ocupam 29 dos 57 lugares do parlamento açoriano – perfazendo assim maioria absoluta –, decidi indigitar o dr. José Manuel Bolieiro como presidente do próximo Governo Regional, que irá agora compor a sua equipa", afirmou Pedro Catarino, numa declaração aos jornalistas sem direito a perguntas, em Angra do Heroísmo, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional.





O PS venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

O PSD foi a segunda força política mais votada, com 21 deputados, seguindo-se o CDS-PP, com três. Chega, BE e PPM elegeram dois deputados e Iniciativa Liberal (IL) e PAN um cada.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos têm 26 deputados, anunciaram esta semana uma coligação, mas necessitam de mais três mandatos para alcançar uma maioria absoluta. Ao final da manhã de hoje, após ser recebido pelo representante da República, o líder regional dos sociais-democratas disse que já existem acordos com Chega e IL.

A instalação da Assembleia Legislativa, que tem um total de 57 deputados, está marcada para 16 de novembro. Habitualmente, o Governo Regional toma posse, perante o parlamento, no dia seguinte.

Depois da tomada de posse, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.





Chefe do governo depois de presidir à maior autarquia açoriana

O social-democrata José Manuel Bolieiro tem 55 anos, é advogado de profissão e é, algo surpreendentemente, o responsável pelo fim de 24 anos do PS no poder.





Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Bolieiro foi presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada entre 2012 e fevereiro deste ano, quando abandonou o cargo para se concentrar a 100% na liderança do PSD/Açores e nas legislativas regionais do passado mês de outubro.





Tido pelos próximos como um homem de consensos, José Manuel Bolieiro começou a sua carreira política em 1989, quando foi adjunto do subsecretário regional da Comunicação Social, cargo que desempenhou até 1995, antes de passar a assessor jurídico do presidente do Governo dos Açores (1996), no final do mandato de Mota Amaral e durante o curto período em que governou Madruga da Costa.





Em 1998, Bolieiro chega a deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde esteve até 2009 e onde exerceu as funções de presidente do grupo parlamentar do PSD e de presidente da Comissão Permanente de Política Geral.





Foi ainda presidente da Assembleia Municipal de Povoação (2002-2009) e vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (2009-2012), antes de subir à cadeira maior da autarquia.





Em entrevista à agência Lusa antes do sufrágio de outubro, Bolieiro havia defendido não ter concorrido a deputado em 2020 - e putativo presidente do governo açoriano - "por uma questão de ambição pessoal".

"Saí de uma zona de conforto para cumprir uma missão", disse, sustentando que, quando assumiu o mais recente mandato na maior autarquia açoriana, estava "longe de assumir" a intenção de concorrer às regionais deste ano.





"As circunstâncias é que se alteraram", insistiu.





José Manuel Bolieiro, que foi vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro de 2019 líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato.





O social-democrata sucedeu no cargo a Alexandre Gaudêncio, alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território enquanto presidente da Câmara da Ribeira Grande.





Na sua direção regional, Bolieiro conta com Pedro Nascimento Cabral, Mónica Seidi, José António Garcia, José António Soares e Cristina Abrantes como vice-presidentes. O jovem Luís Pereira transitou da JSD para secretário-geral da estrutura.





Outros dirigentes próximos são José Andrade, responsável pelo gabinete de estudos e antigo chefe de gabinete na autarquia de Ponta Delgada, ou Paulo Nascimento Cabral, que coordenou a recente campanha eleitoral. Também a antiga eurodeputada Sofia Ribeiro é próxima do líder, tendo concorrido em terceiro lugar pela ilha de São Miguel.