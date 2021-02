Lei do Clima: Um diploma para ver a luz do dia ainda em 2021

O repto foi lançado no dia 7 de janeiro, no primeiro debate parlamentar do ano: as propostas para uma Lei do Clima foram apresentadas e baixaram à especialidade. O objetivo é concordar numa redação que combine as várias propostas até ao fim desta sessão legislativa, tal como foi deixado claro no primeiro encontro da comissão de trabalho que levará a cabo esta tarefa nos próximos meses.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...