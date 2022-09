Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", refere o comunicado da Presidência.

O ministério da Saúde não é um gabinete estranho a Pizarro uma vez que foi secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2011 e responsável pelo programa cheque-dentista e pela reforma dos cuidados primários de saúde.Manuel Pizarro, de 58 anos, foi candidato à presidência da Câmara do Porto em 2013, tendo perdido para o independente Rui Moreira. Acabou por fazer um acordo com Moreira, ficando com o pelouro da Habitação e Ação Social.É desde 2016 o presidente da Federação Distrital do Porto do PS e em 2017, por escolha de António Costa, foi novamente candidato à Câmara do Porto que voltou a perder para Rui Moreira. Em 2019 foi eleito eurodeputado nas europeias de 26 de maio.