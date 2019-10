Marcelo acredita em novo Governo até ao final deste mês

Na Grécia, onde participa na cimeira do Grupo de Arraiolos, Marcelo Rebelo de Sousa disse que estão a ser seguidos os procedimentos normais e "o calendário apontado desde a primeira hora", aguardando apenas o apuramento final dos resultado e a primeira reunião da Assembleia da República.





"(Acredito que) a seguir a essa reunião da AR haja nomeação e posse do Governo, o que significa antes do final do mês de outubro." Sem querer alargar-se em comentários sobre as contas públicas, admitiu que já tinha sido felicitado por outros chefes de Estado,"com a convicção de que o percurso feito em termos orçamentais poderia permitir este ano, e nos próximos, resultados melhores do que os previstos".