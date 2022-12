Marcelo destaca importância dos cidadãos de etnia cigana na restauração da independência

Leia Também EUA estavam dispostos a apoiar independência dos Açores se comunismo vingasse no país

Este dever de memória é de elementar Justiça e rompe com tanto esquecimento e discriminação de que os ciganos têm, infelizmente, sido alvo no nosso país", indica.Marcelo participará nas cerimónias de hoje, presidindo à sessão evocativa na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e à inauguração de uma exposição no Palácio da Independência.