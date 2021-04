Marcelo e Costa reforçam avaliação positiva dos portugueses

O Presidente da República recebeu uma avaliação positiva de 72% dos portugueses inquiridos na sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.





Trata-se de uma melhoria de mais de 10 pontos percentuais, sendo que aprovação de Marcelo Rebelo de Sousa está a subir desde dezembro e é mais forte entre os que votam PS (mais de 90%) face aos que votam PSD (mais de 80%).





O primeiro-ministro também viu a nota positiva ser reforçada, atingindo 61%, o que representa o melhor resultado desde julho do ano passado. Já a avaliação dos portugueses ao Governo melhorou para 55%.

No que diz respeito aos líderes dos partidos da oposição, destaque para a subida de Rui Rio, para 41% (face a 33%), conseguindo assim descolar de André Ventura, que caiu de 33% para 26%. Depois do líder do Chega surge Catarina Martins, com 12%.