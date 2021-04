Sondagem: PS "desconfina" para 16 pontos a distância face ao PSD

Se as eleições fossem hoje, o PS conseguiria mais dois pontos do que no mês passado e venceria com 39,7% e uma margem folgada para o PSD (23,6%), liderado por Rui Rio, que perde três pontos percentuais.

A mais recente sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF assinala um fosso inédito de 16 pontos percentuais entre os dois maiores partidos num período marcado pela polémica fiscal na venda de barragens da EDP.

O possível efeito do conflito aberto entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa – em torno da constitucionalidade dos diplomas da oposição que reforçam os apoios sociais – ainda não entra nestas contas, já que o trabalho de campo decorreu de 24 a 27 de março.

Leia Também Governo vai enviar diplomas sobre apoios sociais para o Constitucional

A terceira posição continua a ser disputada pelo Bloco de Esquerda (8,6%) e pelo Chega (8,5%), com ambos a subirem nas intenções de voto. Seguem-se CDU (6%), Iniciativa Liberal (4,8%), PAN (3,2%), CDS (1,1%) e Livre (0,8%).

António Costa, que consegue fazer o PS valer mais do que o conjunto dos quatro partidos à direita, é também o líder partidário mais popular (60% de avaliações positivas) e o único com saldo positivo, isto é, que tem mais avaliações positivas do que negativas.