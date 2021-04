Marcelo quer tirar a limpo críticas ao Plano de Recuperação

O plano nacional para relançamento pós-pandemia é determinante para o país e o Presidente quer saber ao pormenor as ideias do Governo e as críticas da sociedade civil.

Marcelo quer tirar a limpo críticas ao Plano de Recuperação









