Mário Centeno destaca vontade do PS de estar no centro da construção europeia

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou este domingo, 27 de Maio, que o 22.º Congresso do PS reafirmou a vontade do partido de "estar no centro da construção europeia" e "virou a página" de políticas anteriores.





"Venho assistir ao encerramento do congresso, um congresso que reafirmou a vontade do PS de estar no centro da construção europeia", afirmou Mário Centeno, uma curta declaração aos jornalistas, à chegada à Exposalão, na Batalha, distrito de Leiria, onde hoje termina a reunião magna dos socialistas.



Para Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo, trata-se de "uma política que virou a página daquilo que eram as políticas anteriores e isso é muito importante".