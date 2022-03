Ministros mudam pouco equipas de governantes

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O primeiro-ministro entregou ao Presidente da República a lista dos 38 secretários de Estado que farão parte do próximo Governo. Os ministros mudaram (mas pouco) as equipas de governantes e entre as alterações há novidades a sublinhar. Desde logo a escolha de Paulo Cafôfo, antigo independente que foi presidente da Câmara do Funchal e líder do PS/Madeira para a secretaria de Estado das Comunidades. E José Maria Costa, ex-autarca ...