Moção de censura: "Além de incompetente, Governo é fonte de instabilidade", acusa IL

O Iniciativa Liberal apresentou esta quinta-feira uma nova moção de censura ao Governo, argumentando que, além de incompetente, o Governo é agora "uma fonte de instabilidade", atentendo às sucessivas polémicas e demissões no elenco governativo."Perante as evidências destes nove meses de maioria absoluta, já não acreditamos que este Governo seja capaz de se renovar e arrepiar caminho; seja capaz de evitar a contínua degradação da vida pública e política, a degradação das condições económicas e sociais dos portugueses e, no fundo, a degradação da democracia", referiu João Cotrim Figueiredo, na apresentação da moção de censura ao Governo, no Parlamento.Para o ainda líder do IL, o Governo "tornou-se numa fonte de instabilidade" devido às sucessivas polémicas e à "incompetência" demonstrada nos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde (SNS), na Justiça, "onde se chegou ao rídiculo de faltar papel nos tribunais, e na Administração Interna. "Precisamos de um Governo novo e precisamos já", sublinhou.Destacou ainda "uma enorme incompetência na economia". "A economia está em trajetória divergente com a Europa. O PIB per capita português era 85% da média europeia em 2020. No ano passado passou para 74%. (...) Estamos a 1% de seremos ultrapassados pela Roménia. É uma vergonha e não reconhecer isso é uma vergonha ainda maior", defendeu."A toda esta evidente incompetência, junta-se agora o facto deste Governo do PS se ter tornado numa fonte de instabilidade. Nunca se viu, em quase 50 anos de democracia, uma maioria absoluta ser tão rapidamente desbaratada. Às 11 demissões em nove meses, junta-se uma sucessão de casos", disse, reiterando que está na hora de mudar de Governo.Assegurou ainda que o facto de a liderança da IL ir a votos em breve e o novo presidente do PSD estar ainda a afirmar-se, a direita "estará pronta" para ser uma alternativa ao PS e assumir o poder.Esta é a segunda moção de censura que enfrenta este terceiro Governo de António Costa, que iniciou funções em março de 2021. Apesar dos votos a favor dos liberais e Chega e a abstenção de PSD, Bloco de Esquerda e PAN, a moção de censura do IL deverá ser chumbada pela maioria absoluta do PS. Em julho, também o Chega avançou com a mesma iniciativa, que foi chumbada.