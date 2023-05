"Ninguém do Governo deu ordens ao SIS", garante Costa

Leia Também Costa desconhecia intervenção do SIS mas apoia atuação de Galamba

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou esta segunda-feira que "ninguém do Governo deu ordens ao SIS". Em declarações à RTP, o chefe do Governo admitiu que o episódio com o ex-adjunto do ministro das Infraestruras "afetou" a "atitude exemplar que o Governo tem de ter relativamente à credibilidade das instituições".Costa começou por classificar de "inadmissível" o episódio envolvendo Frederico Pinheiro, adjunto exonerado por João Galamba na semana passada.O líder do Executivo considerou que "é legítimo que um ministro demita um colaborador em quem perdeu confiança" e frisou que "é muito claro, para mim, que o ministro não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento da comissão parlamentar de inquériro".Sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador levado pelo ex-adjunto, António Costa foi perentório: "O SIS não foi chamado a intervir"."Há o roubo de um computador que tem informação classificada. O gabinete do ministro fez o que devia fazer: deu o alerta às autoridades. E as autoridades atuaram em conformidade", disse, reforçando que "não fui informado nem tinha de ser. Ninguém no Governo deu ordens ao SIS para fazer isto ou fazer aquilo. O SIS agiu em função do alerta que recebeu".António Costa revelou que irá reunir-se com João Galamba esta terça-feira de manhã, "porque há temas que têm de ser tratados pessoalmente".Questionado sobre se o ministro das Infraestruturas poderá abandonar o Governo, Costa respondeu que "não alimenta especulações".