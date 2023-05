Costa desconhecia intervenção do SIS mas apoia atuação de Galamba

António Costa não teve conhecimento da intervenção do SIS para a recuperação do computador levado por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, indicou esta segunda-feira ao Observador o gabinete do primeiro-ministro.Em resposta a questões colocadas pelo jornal, o gabinete de Costa referiu que "o primeiro-ministro não foi nem tinha de ser informado. Nem tomou qualquer diligência. O Ministério das Infraestruturas deu – e bem – o alerta pelo roubo de computador com documentos classificados. As autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais".



A intervenção do SIS tem gerado controvérsia, uma vez que se trata de um serviço na direta dependência do chefe do Governo.





O jornal adianta que o computador, que segundo Galamba possuía "um acervo de documentos classificados", foi devolvido por Frederico Pinheiro ao SIS, tendo este, posteriormente, entregue o equipamento à Polícia Judiciária.