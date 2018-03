Nuno Melo será cabeça de lista do CDS nas europeias

ALTA BURGUESIA NADA TEM A VER COM O POVO COMUM

Há 49 minutos

Certa vez, ao cair da noite, vinha descendo a Av. Ant. Augusto de Aguiar e, do lado direito, no alto de uma rampa, q leva ao Parque Eduardo VII, vi um movimento desusado

Subi

Era uma fauna muito sofisticada c/ perfumes caros no ar e golas de marta

Que será ?

Cedo vi q era um comício do CDS ...